В казанской мэрии оценили перспективы строительства школ в поселках Привольный и Вишневка

Сотрудники казанской мэрии отреагировали на обращения местных жителей относительно планов по благоустройству поселков Привольный и Вишневка. В частности, в исполкоме отреагировали на жалобу по поводу отсутствия школ в указанных поселках.

— Как сообщают в Управлении образования, письмо о приоритетной потребности строительства учреждения в поселках Привольный и Вишневка в рамках федеральной программы строительства направлено в Министерство образования и науки РТ, — написали в мэрии.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Чуть больше двух лет назад власти Казани пообещали начать проектирование школы на 1 224 места в поселке Привольный. Строительство новой школы должно решить проблему сразу для четырех поселков — Привольного, Вишневки, Новой Вишневки и Салмачей. Для строительства в поселке определили участок на улице Фиалковой. А уже в апреле этого года власти Казани заявили, что для реализации проекта нет необходимого финансирования.

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Айрат Назипов