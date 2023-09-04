Томас Бах признал невозможность изоляции мирового спорта от россиян

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что полная изоляция спортсменов с российскими паспортами невозможна. Так, он отреагировал на требование Украины изолировать россиян от мирового спорта.

— Украинское правительство заявило о полной изоляции всех, у кого есть российский паспорт, что невозможно с учетом наших ценностей, — цитирует ТАСС его интервью телеканалу CNBC TV18.

В МОК так и не приняли решение о возможности участия российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде в Париже.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— Я не думаю, что окончательное решение будет принято через несколько дней, но, я думаю, у вас есть четкое представление о том, как мы видим это в рекомендациях, которые мы даем международным федерациям, то есть никаких команд и никаких гимнов, никаких цветов, никакой национальной идентификации в отношении России и Белоруссии, — сказал он.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в мае заявил, что организация ведет работу над возвращением россиян на международную арену. Он отметил, что комитет активно сотрудничает с международными федерациями, которые несут ответственность за проведение соревнований. Бах выразил надежду, что спортсмены из России и Белоруссии смогут выступить на соревнованиях в нейтральном статусе.



В середине июля Международная федерация гимнастики (FIG) допустила российских и белорусских спортсменов до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе.



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Айрат Назипов