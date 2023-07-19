Международная федерация гимнастики допустила россиян до соревнований в нейтральном статусе

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Международная федерация гимнастики (FIG) допустила российских и белорусских спортсменов до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе, сообщила пресс-служба организации.



Атлеты, желающие получить статус индивидуального нейтрального спортсмена, должны будут подать заявку в FIG в соответствии со специальными правилами. Получившие этот статус спортсмены, будут иметь право участвовать в соревнованиях FIG с 1 января 2024 года.

— Хотя эти решения позволяют российским и белорусским спортсменам вернуться на соревнования под эгидой FIG, включая квалификационные турниры к Олимпиаде 2024 года в Париже, решение об их участии в Играх должен принимать Международный олимпийский комитет, — сказано в заявлении федерации.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

МОК исключил Россию и Беларусь из числа стран, которые могут проводить международные старты. В итоге Международный олимпийский комитет и подконтрольные ему организации не смогли провести четыре старта подряд. Зимнюю и летнюю Универсиады 2021 года, Зимние юношеские олимпийские игры 2022 года и Зимнюю Специальную Олимпиаду 2023 года. Журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин размышляет о том, кто придет на выручку МОК и федерациям, которые лишились России как центра проведения масштабных спортивных стартов.

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Маргарита Головатенко