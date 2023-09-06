Кредитование бизнеса в Татарстане в первом полугодии выросло на 20,6%

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

В первом полугодии 2023 года юридическим лицам и ИП было выдано 568,9 млрд рублей новых кредитов — это на 20,6% больше, чем в январе — июне 2022 года. Такая динамика обусловлена увеличением объема кредитования субъектов малого и среднего бизнеса (+30,4%, до 224,7 млрд рублей в январе — июне 2023 года), сообщили «Реальному времени» в отделении Банка России — Национальном банке по Республике Татарстан.

Объем кредитов, выданных крупнейшим заемщикам, в первом полугодии вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15% — до 344,2 млрд рублей.

Общий объем обязательств по кредитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 июля 2023 года вырос на 20,5% по сравнению с 1 июлем 2022 года и составил 816,9 млрд рублей. Обязательства по кредитам крупнейших предприятий увеличились в годовом выражении на 17,6%, до 511,7 млрд рублей, по кредитам субъектов МСП — на 25,8%, до 305,2 млрд рублей.

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Юлия Гараева