Таможня зафиксировала почти двукратный рост незаконного перемещения товаров в казанском аэропорту

В первом полугодии 2023 года в Международном аэропорту Казани татарстанские таможенники выявили 479 фактов незаконного перемещения товаров. Это в 1,6 раза больше прошлого года. Тогда зафиксировали 290 случаев, сообщает пресс-служба Татарстанской таможни.

Чаще всего нарушители незаконно перевозили деньги, алкоголь и табачную продукцию. В некоторых случаях пассажиры везли с собой гражданское или служебное оружие.

Всего таможенную границу в Международном аэропорту Казани пересекли 552,6 тысячи человек, что на 80% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Тогда границу пересекли 307,1 тысячи человек.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

В феврале в казанском аэропорту в багаже у жительницы Татарстана в ходе таможенного контроля авиарейса Дубай — Казань изъяли 17 предметов, похожих на кораллы. Ввозить в страну предметы, подпадающие под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры (СИТЕС), можно только при наличии разрешительных документов. Таких разрешений у женщины не было.

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Айрат Назипов