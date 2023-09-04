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Ватерполисты «КОС-Синтез» отправились на сбор в Волгоград

11:40, 04.09.2023
Ватерполисты «КОС-Синтез» отправились на сбор в Волгоград
Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой "КОС-Синтез"

Ватерполисты «КОС-Синтез» 3 сентября отправились в Волгоград, где проведут 5-дневный игровой сбор, сообщили в пресс-службе клуба.

До регулярного чемпионата России по водному поло осталось меньше месяца, поэтому подготовка к соревнованиям выходит на финишную прямую.

Кроме двухразовых тренировок, казанские ватерполисты сыграют серию товарищеских матчей с действующим чемпионом страны — командой «Спартак-Волгоград».

За месяц до старта чемпионата России по водному поло стали поступать новости об изменениях в составах команд-участниц турнира. Самые большие изменения как с точки зрения тренерского штаба, так и в плане состава произошли во флагмане российского ватерполо — казанском «КОС-Синтезе». Подробности — в материале спортивной редакции «Реального времени».

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Маргарита Головатенко
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