Ватерполисты «КОС-Синтез» отправились на сбор в Волгоград
Ватерполисты «КОС-Синтез» 3 сентября отправились в Волгоград, где проведут 5-дневный игровой сбор, сообщили в пресс-службе клуба.
До регулярного чемпионата России по водному поло осталось меньше месяца, поэтому подготовка к соревнованиям выходит на финишную прямую.
Кроме двухразовых тренировок, казанские ватерполисты сыграют серию товарищеских матчей с действующим чемпионом страны — командой «Спартак-Волгоград».
За месяц до старта чемпионата России по водному поло стали поступать новости об изменениях в составах команд-участниц турнира. Самые большие изменения как с точки зрения тренерского штаба, так и в плане состава произошли во флагмане российского ватерполо — казанском «КОС-Синтезе». Подробности — в материале спортивной редакции «Реального времени».
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