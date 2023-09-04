На сегодняшний день в Казани существует более 700 клубных формирований для детей и взрослых

На сегодняшний день в Казани работает 18 культурно-досуговых учреждений, а также 7 крупных домов культуры и 50 библиотек. Всего в них работает более 700 кружков и секций. Об этом на «деловом понедельнике» заявил начальник Управления культуры Азат Абзалов.

— Благодаря проведенной за последние 7 лет реконструкции все наши культурные центры и три библиотеки полностью обновлены и оснащены современным оборудованием, — сказал он.

Абзалов уточнил, что на сегодняшний день в городе работает 717 клубных формирований, из которых 383 предназначены для детей, 334 — для детей и взрослых, 160 — для «Жизнелюбов» (люди пенсионного возраста, — прим. ред.). При этом 80% из этих секций являются бесплатными.

Напомним, в Татарстане пытаются создать на постоянной основе систему организации активного досуга для представителей старшего поколения и расширить формы их социальных коммуникаций. В этих целях Минтруд республики разработал проект «Алтын еллар — Золотые годы», реализовывать который планируется в 2023—2025 годах. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Максим Кокунин