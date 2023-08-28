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В Госдуму внесут законопроект о праве местных властей запрещать использование электросамокатов

09:56, 28.08.2023 1
В Госдуму внесут законопроект о праве местных властей запрещать использование электросамокатов
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, представляющий партию «Новые люди», намерен внести законопроект, который позволит местным властям запрещать использовать электросамокаты или снизить их скорость в муниципалитетах с согласия жителей.

— Проектом федерального закона… предлагается предоставить право органам местного самоуправления ограничивать скорость использования прокатных средств индивидуальной мобильности (электросамокаты, гироскутеры, моноколеса и т.д.) или устанавливать запрет на использование прокатных средств индивидуальной мобильности при одобрении такого решения на местном референдуме, — ссылается «РИА Новости» на проект закона.

Если закон будет принят, то местные власти получат возможность ограничивать движение этих транспортных средств на конкретных территориях, к примеру, в парках, скверах или на отдельных пешеходных зонах.

realnoevremya.ru (архив)

Накануне российский сенатор Елена Афанасьева поддержала опыт Парижа, где власти запретили использование электросамокатов в городе с 1 сентября. Она назвала такое решение правильным и считает, что «Россия должна идти по этому пути». По мнению Афанасьевой, такой шаг позволит спасти здоровье и жизни многих жителей страны.

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Айрат Назипов
ОбществоВласть

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 28 авг
    надо запрещать


    все эти малые мобильности ненужны н а троуарах кроме людей никого более!
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