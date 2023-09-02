Супруга актера Алексея Янина назвала сообщение о его смерти ошибкой

Жена актера Алексея Янина Дарья Клюшникова сообщила в социальной сети, что ее муж жив, а сообщение о смерти оказалось ошибкой:

— Леша действительно находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации, в коме, но он жив.

В Российском академическом молодежном театре (РАМТ) также сообщили, что актер жив:

— Сотрудники Института Склифосовского подтвердили, что Алексей Янин жив, в тяжелом состоянии в реанимации, но — жив. Поэтому мы тихонько, чтобы не спугнуть, изо всех сил кричим «Ура!». Сил тебе, Алексей, здоровья и наша всевозможная поддержка! Простите, что ввели всех в заблуждение предыдущей «новостью». Никогда еще писать об ошибках не было настолько радостно!

О смерти Янина на 41-м году жизни сообщила пресс-служба РАМТ. Напомним, Янин перенес обширный инсульт в 2015 году. После операции его ввели в медикаментозную кому на два месяца. Состояние актера после трепанации черепа оценивали как стабильно тяжелое.

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