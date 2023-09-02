На 41-м году жизни скончался актер РАМТа Алексей Янин

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Актер театра и кино Алексей Янин умер на 41-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Российского академического молодежного театра (РАМТ).

— Последние восемь лет Алексей боролся с последствиями тяжелого инсульта, — говорится в сообщении. Напомним, Янин перенес обширный инсульт в 2015 году. После операции его ввели в медикаментозную кому на два месяца. Состояние актера после трепанации черепа оценивали как стабильно тяжелое.

На прошлой неделе сообщалось о смерти народной артистки СССР, российской и советской балерины Светланы Адырхаевой. Она умерла на 86-м году жизни.



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Максим Кокунин