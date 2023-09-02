В Госдуме попросят Центробанк защитить население от махинаций по телефону

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов обратится в Центробанк с просьбой ввести комплексный механизм по защите граждан от мошеннических махинаций. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

— Обращусь к руководству Банка России с предложением распространить опыт Тинькофф на максимальное количество финансовых учреждений, — написал он.

Он уточнил, что Тинькофф банк уже разработал механизм по защите пользователей от кражи денег, в который входит: отклонение подозрительных звонков, определение номеров, а также для переводов сверх лимита потребуется дополнительная проверка — селфи, СМС или звонок из кол-центра.

Российские банки во втором квартале отразили более 6,5 млн атак на счета клиентов против 2,7 млн кварталом ранее. Мошенники не смогли похитить 911 млрд рублей.



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Максим Кокунин