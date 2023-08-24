Российские банки стали чаще пресекать мошеннические операции

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Российские банки во втором квартале отразили более 6,5 млн атак на счета клиентов против 2,7 млн кварталом ранее. Мошенники не смогли похитить 911 млрд рублей, сообщает пресс-служба Центробанка.

— В апреле — июне мошенники совершили 279,7 тысячи операций на сумму 3,6 млрд рублей. Размер ущерба по таким операциям сократился на 6% в сравнении со средним значением за предшествующие четыре квартала, хотя количество таких операций увеличилось на 28,5%, — рассказал регулятор.

При этом во втором квартале выросла активность телефонных мошенников. Чаще всего аферисты представляют сотрудниками банков. Сейчас ЦБ инициировал блокировку 276,8 тысячи телефонных номеров, которые использовались для обмана людей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

А вот число фишинговых атак сократилось почти на 40% по сравнению со средним значением за предыдущие четыре квартала. Всего было выявлено свыше 8 тысяч сайтов, вызывающих подозрение. Информация о них передана в Генпрокуратуру и регистраторам доменных имен для последующей блокировки.

Жители Альметьевска за сутки потеряли порядка 7 млн рублей, отдав деньги мошенникам. Преимущественно жертвами аферистов стали пожилые люди. Одна из них общалась с мошенниками на протяжении шести дней. За это время женщина успела оформить несколько кредитов в различных банках. Все заемные средства потерпевшая перечислила на счет неизвестных. Причиненный ущерб составил около 5 млн рублей.

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Айрат Назипов