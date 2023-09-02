Ночью в Татарстане произошли два смертельных ДТП

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГИБДД по Татарстану

Сегодня ночью в Альметьевском и Пестречинском районах Татарстана произошли два ДТП со смертельными исходами. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

Так, в 02.00 на 266 км автодороги Казань — Оренбург (Альметьевский район) 46-летний водитель КАМАЗа, превысив безопасную скорость, не справился с управлением и выехал на «встречку», где столкнулся с автомобилем Geely. В результате аварии 27-летний воитель легкового автомобиля скончался на месте, его пассажир — 10-летняя девочка была госпитализирована с травмами.

Через 2 часа на 831 км автодороги М-7 «Волга» (Пестречинский район) 29-летний водитель мотоцикла Ducati, будучи лишенным права управления транспортом, превысил скорость и врезался в бетонное ограждение. В результате от полученных травм он скончался.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГИБДД по Татарстану

В среду на 98 км автодороги Йошкар Ола — Зеленодольск — М-7 «Волга» произошло массовое ДТП. На трассе столкнулись три машины.

— По предварительным данным, водитель автомобиля Kia не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Infiniti. После столкновения автомобиль Infiniti отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем Ford, — рассказали в ГИБДД.

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Максим Кокунин