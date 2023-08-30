В ГИБДД рассказали о последствиях массового ДТП в Зеленодольском районе Татарстана
На 98 км автодороги Йошкар Ола — Зеленодольск — М-7 «Волга» произошло массовое ДТП. Как сообщили в Госавтоинспекции республики, на трассе столкнулись три машины.
— По предварительным данным, водитель автомобиля Kia не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Infiniti. После столкновения автомобиль Infiniti отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем Ford, — рассказали в ГИБДД.
Благодаря пристегнутым ремням безопасности никто из участников происшествия не пострадал, несмотря на то, что автомобили превратились в груду металлолома.
Как напомнили в Госавтоинспекции, при опрокидывании пристегнутый ремень безопасности повышает шансы на выживание в пять раз. Также использование ремня безопасности снижает вероятность гибели или получения травм для водителя и пассажира переднего сиденья на 50%.
Накануне в Менделеевском районе Татарстана на 24-м км трассы М-7 произошло смертельное ДТП. Водитель «Газели» не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение. В результате ДТП обе машины загорелись. Предполагаемый виновник аварии скончался на месте происшествия.
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