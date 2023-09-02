СБУ предъявила Коломойскому обвинения в мошенничестве

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем, бизнесмену Игорю Коломойскому. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что по данным следствия, в течение 2013-2020 годов Коломойский легализовал более $13 млн путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

Напомним, в начале этого года СБУ и Бюро экономической безопасности (БЭБ) страны обнаружили черную бухгалтерию «Укртатнафты» украинского олигарха Игоря Коломойского. Указывается, что в Днепре был оборудован подвал, где хранились документы и печати разных фирм. Главному бухгалтеру компании объявили подозрение.

3 февраля спикер Госсовета Владимир Константинов сообщил, что в Крыму национализировали имущество иностранных граждан, в частности Игоря Коломойского, Рината Ахметова и Арсения Яценюка. Всего в перечень включено около 500 объектов.

1 февраля в доме Коломойского прошли обыски. По информации СМИ, разыскные мероприятия связаны с расследованиями нарушений в компаниях «Укртатнафта» и «Укрнафта». Речь идет о растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен ($1,09 млрд). Еще одной причиной обысков является уклонение от уплаты таможенных пошлин. 2 февраля суд Лондона разрешил арест по всему миру ранее не выявленных активов Коломойского и Боголюбова.



Исполняющая обязанности начальника налоговой инспекции Киева Оксана Датий, которую подозревали в злоупотреблении властью и служебным положением, уволилась после обысков.



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Максим Кокунин