СМИ: глава налоговой инспекции Киева уволилась после обысков

Исполняющая обязанности начальника налоговой инспекции Киева Оксана Датий, которую подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением, уволилась после обысков. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интернет-издание «Страна».

Согласно их данным, по итогам проведенных обысков возможно возбуждение уголовного дела по статье о незаконном обогащении.

Стоит отметить, что Оксана Датий стал известна после того, как при обыске у нее нашли «список желаний», в котором были соболиная шуба и миллион долларов.

Напомним, вчера Служба безопасности Украины (СБУ) и Бюро экономической безопасности (БЭБ) страны обнаружили черную бухгалтерию «Укртатнафты» украинского олигарха Игоря Коломойского. Указывается, что в Днепре был оборудован подвал, где хранились документы и печати разных фирм. Главному бухгалтеру компании объявили подозрение.

3 февраля спикер Госсовета Владимир Константинов сообщил, что в Крыму национализировали имущество иностранных граждан, в частности Игоря Коломойского, Рината Ахметова и Арсения Яценюка. Всего в перечень включено около 500 объектов.

1 февраля в доме Коломойского прошли обыски. По информации СМИ, разыскные мероприятия связаны с расследованиями нарушений в компаниях «Укртатнафта» и «Укрнафта». Речь идет о растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен ($1,09 млрд). Еще одной причиной обысков является уклонение от уплаты таможенных пошлин. 2 февраля суд Лондона разрешил арест по всему миру ранее не выявленных активов Коломойского и Боголюбова.



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Максим Кокунин