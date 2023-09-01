В США не увидели угрозы БРИКС

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В США не рассматривают БРИКС как угрозу и коалицию стран, выступающих против страны, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.



— Со многими членами так называемого БРИКС у нас есть двусторонние отношения, очень хорошие двусторонние отношения, поэтому мы не рассматриваем их [БРИКС] как некую угрозу, — приводит ТАСС слова Кирби.

Он отметил, что страны, вступающие в БРИКС, должны принимать суверенные решения:

— Каждая страна сама решает, с кем ей объединяться и как это объединение следует рассматривать. Мы не вправе указывать им, с кем они должны дружить, — отметил представитель Белого дома.

Лидеры стран БРИКС приняли итоговую декларацию 15-го саммита — «Йоханнесбург-2». Они согласовали список приглашенных в объединение стран: с 2024 года в него войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.



В декларации содержится тезис, что Бразилия, Индия, Китай и ЮАР готовы оказать поддержку России во время саммита в Казани в 2024 году. К нему сформируют рабочую группу по вопросу формирования альтернативной платежной системы. Глава российского МИДа Сергей Лавров гарантировал, что мероприятие пройдет с успехом.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко