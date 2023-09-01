Татарстан продолжает лидировать в ПФО по размеру среднемесячной зарплаты

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По итогам первого полугодия 2023 года Татарстан сохранил лидерство в Приволжском федеральном округе по размеру среднемесячной номинальной начисленной зарплаты работникам организаций. За этот период она составила 58 332 рубля.

На втором месте в Приволжском федеральном округе по размеру среднемесячной номинальной зарплаты по итогам января — июня 2023 года находится Пермский край — 56 946 рублей. Топ-3 замыкает Башкортостан — 53 502 рубля.

«Реальное время» составило рейтинг регионов ПФО по размеру среднемесячной номинальной зарплаты в первом полугодии 2023 года:

Татарстан — 58 332 рубля;

Пермский край — 56 946 рублей;

Башкортостан — 53 502 рубля;

Самарская область — 52 595 рублей;

Нижегородская область — 51 848 рублей;

Оренбургская область — 50 761 рубль;

Удмуртия — 49 428 рублей;

Саратовская область — 47 124 рубля;

Чувашия — 47 001 рубль;

Ульяновская область — 46 017 рублей;

Кировская область — 45 885 рублей;

Пензенская область — 45 188 рублей;

Марий Эл — 45 123 рубля;

Мордовия — 43 557 рублей;

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В целом в Приволжском федеральном округе среднемесячная номинальная зарплата в первом полугодии 2023 года составила 51 814 рублей, следует из данных Росстата. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 16,2%.

Напомним, по сравнению с первым полугодием 2022 года среднемесячная номинальная зарплата выросла в Татарстане на 16,5%. Показатель увеличился во всех 14 регионах Приволжского федерального округа. Наибольшую динамику продемонстрировали Оренбургская область (+22,9%), Чувашия (+19,5%), Марий Эл (+18,8%) и Кировская область (+16,9%).



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Татьяна Демина