Татарстан продолжает лидировать в ПФО по размеру среднемесячной зарплаты
По итогам первого полугодия 2023 года Татарстан сохранил лидерство в Приволжском федеральном округе по размеру среднемесячной номинальной начисленной зарплаты работникам организаций. За этот период она составила 58 332 рубля.
На втором месте в Приволжском федеральном округе по размеру среднемесячной номинальной зарплаты по итогам января — июня 2023 года находится Пермский край — 56 946 рублей. Топ-3 замыкает Башкортостан — 53 502 рубля.
«Реальное время» составило рейтинг регионов ПФО по размеру среднемесячной номинальной зарплаты в первом полугодии 2023 года:
- Татарстан — 58 332 рубля;
- Пермский край — 56 946 рублей;
- Башкортостан — 53 502 рубля;
- Самарская область — 52 595 рублей;
- Нижегородская область — 51 848 рублей;
- Оренбургская область — 50 761 рубль;
- Удмуртия — 49 428 рублей;
- Саратовская область — 47 124 рубля;
- Чувашия — 47 001 рубль;
- Ульяновская область — 46 017 рублей;
- Кировская область — 45 885 рублей;
- Пензенская область — 45 188 рублей;
- Марий Эл — 45 123 рубля;
- Мордовия — 43 557 рублей;
В целом в Приволжском федеральном округе среднемесячная номинальная зарплата в первом полугодии 2023 года составила 51 814 рублей, следует из данных Росстата. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 16,2%.
Напомним, по сравнению с первым полугодием 2022 года среднемесячная номинальная зарплата выросла в Татарстане на 16,5%. Показатель увеличился во всех 14 регионах Приволжского федерального округа. Наибольшую динамику продемонстрировали Оренбургская область (+22,9%), Чувашия (+19,5%), Марий Эл (+18,8%) и Кировская область (+16,9%).
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