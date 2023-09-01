В Казани установят мемориальную доску в честь заслуженной артистки ТАССР Зифы Басыровой

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Татар кино/YouTube.com

Кабмин Татарстана принял решение установить мемориальную доску в честь заслуженной артистки ТАССР Зифы Басыровой на фасаде здания казанского дома по улице Татарстан, 16. Постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

На табличку нанесут надписи на русском и татарском языках. На ней будет следующий текст:

— В этом доме в 1955—1979 гг. жила выдающаяся татарская певица и актриса театра, заслуженная артистка ТАССР Зифа Зямиловна Басырова.

скриншот realnoevremya.ru из google.ru/maps

Казанским властям предстоит определить балансодержателя мемориальной доски.

Зифа Басырова родилась 3 июля 1910 года в деревне Муслюмово Мензелинского уезда Уфимской губернии. В 1936 году окончила Татарский театральный техникум. Была актрисой Татарского академического театра с 1936 по 1961 год. Следующие 15 лет работала солисткой Татарской филармонии. Была награждена двумя орденами «Знак Почета».



В День республики в Казани открыли мемориальную доску в честь бывшего председателя президиума Верховного Совета ТАССР Анвара Багаутдинова. Ее установили на фасаде дома по адресу улице Маяковского, 19. Здесь государственный деятель жил с 1984 по 2002 год.



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Айрат Назипов