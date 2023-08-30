В Казани открыли мемориальную доску в честь Анвара Багаутдинова

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

В Казани открыли мемориальную доску в честь бывшего председателя президиума Верховного Совета ТАССР Анвара Багаутдинова. В церемонии приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник республики и первый президент республики Минтимер Шаймиев, председатель Госсовета Фарид Мухаметшин.

— Благодаря профессионализму, политическому таланту и мудрости сослуживцы с уважением называли Анвара Бадретдиновича старейшиной. Его самоотверженный труд во имя Татарстана и всей нашей страны отмечен на самом высоком уровне. Светлая память об Анваре Бадретдиновиче Багаутдинове навсегда сохранится в наших сердцах, — цитирует Минниханова его пресс-служба.

По словам Минтимера Шаймиева, Анвара Багаутдинова отличали острый ум, тактичность, трудолюбие и неиссякаемая энергия.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Мемориальную доску установили на фасаде дома по адресу улице Маяковского, 19. Здесь государственный деятель жил с 1984 по 2002 годы.

Анвар Багаутдинов родился 27 ноября 1925 года в Камско-Устьинском районе. Участвовал в Великой Отечественной войне. После демобилизации работал секретарем районных партийных комитетов. В 1983 году его избрали председателем президиума Верховного Совета ТАССР. Затем на протяжении двух лет занимал должность заместителя председателя президиума Верховного Совета РСФСР. Анвар Бадретдинович умер 25 октября 2002 года, похоронен на Арском кладбище Казани.

С инициативой установить доску в память об Анваре Багаутдинове выступил Государственный совет Татарстана. Ее выполнил член Союза художников России, скульптор Тимофей Тюрин.



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Айрат Назипов