За неделю в Татарстане подорожали огурцы, рис и чай

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

С 21 по 28 августа в Татарстане выросли средние цены на некоторые продукты питания, в том числе на свинину, рис, свежие огурцы. Подорожали также печень и чай.

Лидером по росту средних цен за неделю стали свежие огурцы. Они подорожали на 4,87%, до 76,52 рубля за один килограмм.

На другие продукты питания динамика роста средних цен с 21 по 28 августа в Татарстане сложилась следующим образом:

свинина (кроме бескостного мяса) — на 2,1%, до 295,25 руб./кг;

полукопченая колбаса — на 1,92%, до 529,22 руб./кг;

черный байховый чай — на 1,5%, до 946,27 руб./кг;



печенье — на 1,09%, до 207,13 руб./кг;

шлифованный рис — на 1,03%, до 95,05 руб./кг.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Также в республике подорожали куры (кроме куриных окорочков), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов и баранина (кроме бескостного мяса). Минимально выросли средние цены на сметану, маргарин, сахар-песок, питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5—3,2% жирности, бананы, сухие молочные смеси и овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, гречку, макароны из пшеничной муки высшего сорта, твердые, полутвердые и мягкие сыры, следует из данных Татарстанстата.

Подешевели в республике с 21 по 28 августа овощи «борщевого набора». Заметнее всего снизилась средняя цена капусты — на 21,08%, до 35,44 рубля за один килограмм.



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Татьяна Демина