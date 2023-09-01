Татарстан вошел в пятерку самых популярных регионов у российских туристов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Татарстан, Ростовская область, Москва и Санкт-Петербург вошли в пятерку самых востребованных у российских туристов регионов. Суммарно на них приходится треть летнего турпотока, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование МТС Travel.

Лидером спроса стал Краснодарский край. За год интерес к региону увеличился на три процента. В среднем туристы гостили в регионе чуть меньше недели.

Наиболее перспективным регионом эксперты называют Мурманскую область: число путешественников летом выросло на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане увеличили общий объем финансирования государственной программы развития сферы туризма и гостеприимства в республике. Он составит 8,027 млрд рублей. Ранее объем финансирования программы развития сферы туризма и гостеприимства составлял 7,4 млрд рублей. Таким образом, он вырос на 610,3 млн рублей.



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Айрат Назипов