Сегодня в Казани ожидается до +24 градусов

В пятницу, 1 сентября, в Казани ожидается переменная облачность без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани воздух прогреется до +22..+24 градусов. В целом по Татарстану ожидается от +19 до +24°С.



В Казани также прогнозирует северо-западный ветер порывами 5—10 м/с. Местами они могут усиливаться до 12 м/с.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале сентября сохранится прохладная сухая погода. В начале следующей недели потеплеет до +25 градусов и пройдут дожди.

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Татьяна Демина