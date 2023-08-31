В День знаний в Татарстане ожидается до +24 градусов и ветер

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в пятницу, 1 сентября, прогнозируется переменная облачность, северо-западный ветер и от +19 до +24 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

По прогнозу, порывы ветра будут достигать 5—10 м/с. Днем местами они могут усиливаться до 14 м/с.

Существенных осадков в Татарстане в День знаний не ожидается. В ночь на 1 сентября прогнозируется от +6 до +11 градусов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани днем 1 сентября ожидается аналогичная погода. Порывы северо-западного ветра будут достигать местами 12 м/с. Прогнозируется от +22 до +24 градусов.

Напомним, по прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели местами возможен кратковременный дождь. Днем температуры воздуха будут достигать +20...+25 градусов.

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Татьяна Демина