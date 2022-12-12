Путин поручил увеличить зарплаты бюджетникам

Президент России Владимир Путин поручил Правительству в начале 2023 года увеличить зарплаты бюджетникам.

— Обеспечить увеличение в начале 2023 года фонда оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы исходя из фактического темпа роста по итогам 2022 года среднемесячной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики, — сказано в указе.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Отметим, что правительству дано поручение обеспечить безусловное достижение целевых показателей уровня зарплат отдельных категорий бюджетников. Владимир Путин также дал поручение обеспечить дальнейшую корректировку зарплат в течение следующего года.

В конце ноября стало известно, что российским бюджетникам проиндексируют зарплаты в начале следующего года. Также глава государства заявил, что следует направить финансовую помощь регионам, нуждающимся в ней. Необходимость этих мер он объяснил инфляцией, с которой столкнулась Россия в этом году.



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Илина Хакимова