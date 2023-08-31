Верховный суд России отменил оправдательное решение по делу челнинца, сбросившего девочку с качелей

Верховный суд России отменил решение кассационного суда в отношении Рамиза Шаймиева, который сбросил ребенка с качелей в Набережных Челнах. Об этом пишет Chelny-biz.ru со ссылкой на отца потерпевшей девочки.

С требованием отменить решение Шестого кассационного суда Самары, который оправдал челнинца, выступила Генпрокуратура России. Надзорное ведомство посчитало, что предыдущее решение подлежит отмене, а дело должно быть отправлено на новое кассационное рассмотрение.

— Несмотря на то, что четырехлетняя девочка в силу своего физического развития не могла надежно удерживаться в процессе катания, должного контроля за ней не осуществлял, фактически самостоятельно создав предпосылки для ее падения. Не сумев обеспечить безопасность своей дочери в процессе игры, Шаймиев подменил заботу о ней демонстративной публичной расправой над чужим малолетним ребенком, — отмечалось в представлении.

realnoevremya.ru (архив)

Скандальный инцидент произошел еще 14 июля 2021 года во дворе дома 58/25. На качелях-балансирах катались две девочки, в том числе дочь Шаймиева. Его дочь упала, и, вероятно, это стало причиной его агрессии ко второму ребенку. Судя по кадрам распространившегося в Сети видео, мужчина сказал ей сесть на качели, после чего намеренно сбросил ее.



В марте прошлого года суд признал Рамиза Шаймиев виновным по статье «Побои» (ст. 116 УК РФ). Суд назначил мужчине наказание в виде 4 месяцев исправительных работ с удержанием 20% из заработка, условно с испытательным сроком 6 месяцев. Впрочем, татарстанец обжаловал приговор. В итоге он был оправдан решением Шестой кассационной инстанции суда Самары и реабилитирован.

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Айрат Назипов