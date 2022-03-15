В Челнах вынесли приговор мужчине, сбросившему ребенка с качелей

В Набережных Челнах суд огласил приговор мужчине, который сбросил ребенка с качелей. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Челнинца признали виновным по статье «Побои» (ст. 116 УК РФ). Суд назначил мужчине наказание в виде 4 месяцев исправительных работ с удержанием 20% из заработка, условно с испытательным сроком 6 месяцев. Гособвинитель запрашивал для подсудимого 360 часов обязательных работ.

Фото: pixabay.com

Напомним, инцидент произошел 14 июля во дворе дома 58/25. На качелях-балансирах катались две девочки, в том числе дочь мужчины. Его дочь упала, и, вероятно, это стало причиной его агрессии ко второму ребенку. Судя по кадрам распространившегося в Сети видео, мужчина сказал ей сесть на качели, после чего намеренно сбросил ее.

Татьяна Леухина