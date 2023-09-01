На фестивале в Свияжске пройдет конкурс лучшей ухи

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

2 сентября на острове-граде Свияжске в 13-й раз пройдет гастрономический фестиваль «Свияжская уха». 10 команд посоревнуются в конкурсе на приготовление самой вкусной ухи.

Победители получат денежные призы: за первое место — 15 тысяч, второе — 10 тысяч, третье — 5 тысяч рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Лучшую уху выберут представители Гильдии поваров Татарстана, а в номинации «Оригинальная и красивая подача приготовленной ухи» судьями и дегустаторами станут самые активные зрители.

Помимо конкурса ухи, гостей ждут костюмированное шествие, кулинарные мастер-классы от Гильдии поваров республики, музыкальные, танцевально-игровые и интерактивные программы от фольклорных коллективов из Казани и Йошкар-Олы, театр Петрушки, фуд-корт с рыбными блюдами. Для детей проведут подвижные игры и мастер-классы.

Фестиваль «Свияжская уха — 2022» посетили более 8 тысяч гостей. Одной из самых популярных стала площадка с бесплатной раздачей ухи.

Галия Гарифуллина