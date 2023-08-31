На строительство коттеджного поселка напротив «Ак Барс Арены» в Казани выделили 10 земельных участков

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Исполком Казани предоставил разрешение на использование десяти земельных участков, расположенных на территории Троицкого леса. Там планируют построить коттеджи.

Общая площадь земельных участков составляет 1 816 «квадратов»:

16:50:130101:1457 площадью 218 кв.м,

16:50:130101:1458 площадью 168 кв.м,

16:50:130101:1459 площадью 171 кв.м,

16:50:130101:1460 площадью 171 кв.м,

16:50:130101:1461 площадью 175 кв.м,

16:50:130101:1462 площадью 232 кв.м,

16:50:130101:1464 площадью 169 кв.м,

16:50:130101:1465 площадью 169 кв.м,

16:50:130101:1466 площадью 169 кв.м,

16:50:130101:1467 площадью 174 кв.м.

realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

О планах построить на указанной территории коттеджный поселок «Реальное время» писало в марте. Вместе с жилой застройкой на этом месте также появятся и новые внутриквартальные проезды с инженерной инфраструктурой.

Подробнее о том, что планируется возвести на месте исторического леса и с чем это будет соседствовать, — в материале «Реального времени».

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Айрат Назипов