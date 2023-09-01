Шум на работе вызывает головную боль у 28% жителей ПФО

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

28% жителей Поволжья испытывают головные боли из-за громких звуков на рабочем месте. Еще 35% шум отвлекает от выполнения задач, выяснили аналитики платформы hh.ru.

Громкие звуки периодически мешают 33% жителей округа. Только 4% не испытывают из-за шума никаких затруднений.

Тишина на рабочем месте соблюдается в 36% компаний ПФО.

Почти половина респондентов, мучающихся из-за головных болей, работает в сфере управления персоналом (47%), также с этой проблемой сталкиваются специалисты в области строительства и недвижимости (38%). Тяжело сосредоточиться из-за шума чаще всего маркетологам (58%).

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

20% жителей Поволжья не устраивают их условия труда. 31% опрошенных удовлетворен рабочим пространством частично, 33% скорее чувствуют себя комфортно. Только 16% респондентов довольны рабочей средой.

Безопасными свои рабочие условия считают три четверти жителей Поволжья (75%). Противоположной точки зрения придерживаются 19%, чаще всего — рабочие (36% от общего количества недовольных) и сотрудники производства (26%).

Каждый второй офисный сотрудник в Казани предпочитает работать в отдельном кабинете, а не в пространстве с открытой планировкой. Open space выбрал лишь один из восьми респондентов.

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Галия Гарифуллина