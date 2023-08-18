Каждый второй офисный сотрудник в Казани предпочитает кабинет, а не открытую планировку

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казанцам в отдельных кабинетах работать комфортнее, чем в open space. Об этом свидетельствует опрос сервиса SuperJob.

Открытую планировку выбрал лишь один из восьми респондентов, тогда как кабинет хотел бы иметь каждый второй.

Среди женщин назвали работу в кабинете более эффективной 55% опрошенных, среди мужчин — 46%. На предпочтения условий труда влиял также возраст: сотрудники до 34 лет выбирали открытую планировку чаще остальных (13%).

realnoevremya.ru (архив)

Напомним, недавно опрос показал, что 41% удаленных сотрудников предпочтут уволиться, если работодатель решит, что они должны перейти на работу в офис. Согласны на такие условия 37% респондентов. Еще 22% затруднились с однозначным решением.



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Галия Гарифуллина