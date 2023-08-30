Раис Татарстана встретился с послом Мексики в России

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Мексики в России Эдуардо Вильегасом Мехиасом, сообщили в пресс-службе татарстанского лидера.

Минниханов обратил внимание, что Мексика является одним из стратегических партнеров России в Латинской Америке:

— Мы всегда заинтересованы в развитии взаимовыгодных связей, направленных на укрепление российско-мексиканского сотрудничества, — сказал он.

Однако раис Татарстана обратил внимание, что последние данные товарооборота демонстрируют снижение. Также есть необходимость усилить взаимодействие по таким направлениям, как энергетика, промышленность, автомобилестроение, сельское хозяйство.



Посол Мексики, в свою очередь, заявил о готовности работать по расширению экономических связей.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

За время визита в республику он успел побывать в экономических зонах, Торгово-промышленной палате и Агентстве инвестиционного развития. Как сообщил Эдуардо Вильегас Мехиас, в ближайшее время мексиканская сторона собирается провести полный анализ, чтобы определить выгодные для сторон направления с точки зрения развития экономик.

Рустам Минниханов поблагодарил гостя за визит и участие в мероприятиях по случаю Дня республики и Дня города, а посол выразил свое признание раису Татарстана за теплый прием в республике.

В начале августа президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что власти страны не намерены вступать в БРИКС.



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Илина Хакимова