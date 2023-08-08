В Мексике заявили об отсутствии желания вступать в БРИКС

Власти Мексики не намерены вступать в БРИКС. Об этом заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

— Мы не собираемся участвовать в этом блоке, в этом объединении. Мы, конечно, приветствуем участие других стран, но по причинам соседства, экономическим и геополитическим причинам мы собираемся и дальше укреплять союз Северной Америки и всей Америки, — заявил он.

Напомним, лидеры 23 стран выразили официальное желание вступить в БРИКС. В числе этих государств оказались Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Куба, Египет, Эфиопия, Гондурас, Индонезия, Иран, Казахстан, Кувейт, Марокко, Нигерия, Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал, Таиланд, ОАЭ, Венесуэла и Вьетнам.

О желании расширить число участников-членов БРИКС объявлял еще в 2022 году. В число тех, кто хочет присоединиться к организации, вошли Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.

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Елизавета Пуншева