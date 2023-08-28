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Казанский УНИКС обыграл «Самару»

20:03, 28.08.2023
Казанский УНИКС обыграл «Самару»
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казанский УНИКС обыграл «Самару» в первом контрольном матче в рамках предсезонной подготовки.

Игра завершилась счетом 91:77.

4 сентября «бело-зеленые» примут саратовский «Автодор». Все игры пройдут в закрытом режиме.

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Маргарита Головатенко
СпортБаскетбол Татарстан

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