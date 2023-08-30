У острова Змеиный в Черном море уничтожили уже второй катер ВСУ

В Минобороны России рассказали об уже втором за сегодняшний день уничтоженном катере ВСУ (вооруженных сил Украины) с экипажем в акватории Черного моря.

— 30 августа 2023 года, восточнее острова Змеиный в акватории Черного моря, экипажем самолета Су-24 морской авиации был уничтожен еще один катер ВСУ с экипажем, — сказано в сообщении.



Сегодня днем в Минобороны России рассказали, что самолет Су-30 уже уничтожил один быстроходный военный катер ВСУ с экипажем восточнее острова Змеиный в акватории Черного моря. Также ночью в акватории Черного моря самолет морской авиации ликвидировал десантные группы военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек, которые передвигались на четырех быстроходных военных катерах.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»

Илина Хакимова