Ночью Украина попыталась атаковать сразу несколько регионов России

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

На протяжении прошедшей ночи киевский режим предпринял целый ряд атак по объектам на территории России. Как сообщили в Минобороны, украинские беспилотники были уничтожены над пятью областями.

Так, над Брянской областью силы ПВО сбили три БПЛА, еще два — в Рязанской области. По одному летательному аппарату было уничтожено в Орловской и Калужской областях, а над территорией Рузского района Московской области дрон был перехвачен и потерпел крушение.

Кроме того, в акватории Черного моря самолет морской авиации ликвидировал десантные группы военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек. Они передвигались на четырех быстроходных военных катерах.

realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Накануне в Тульской области пресекли очередную попытку атаки БПЛА. Киевский режим запустил в сторону региона два беспилотника. Дроны были уничтожены дежурными средствами ПВО.

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Айрат Назипов