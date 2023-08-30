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Российский истребитель уничтожил военный катер ВСУ с экипажем

12:02, 30.08.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Российский истребитель уничтожил военный катер ВСУ с экипажем
Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Самолет Су-30 уничтожил быстроходный военный катер ВСУ с экипажем. Об этом сообщили в Минобороны России.

Инцидент произошел в среду, 30 августа, восточнее острова Змеиный в акватории Черного моря.

Этой ночью в акватории Черного моря самолет морской авиации ликвидировал десантные группы военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек. Они передвигались на четырех быстроходных военных катерах.

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Айрат Назипов
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