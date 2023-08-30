Российский истребитель уничтожил военный катер ВСУ с экипажем
Самолет Су-30 уничтожил быстроходный военный катер ВСУ с экипажем. Об этом сообщили в Минобороны России.
Инцидент произошел в среду, 30 августа, восточнее острова Змеиный в акватории Черного моря.
Этой ночью в акватории Черного моря самолет морской авиации ликвидировал десантные группы военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек. Они передвигались на четырех быстроходных военных катерах.
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