Премьер-министр Венгрии пригрозил войной в случае терактов на «Южном потоке»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил, что Белград и Будапешт будут рассматривать посягательства на используемые ими маршруты получения российского газа как повод для войны. Свое мнение он высказал американскому телеведущему Такеру Карлсону.

— Вместе с премьер-министром Сербии мы дали очень ясно понять, что если кто-то захочет сделать с южным коридором то же самое, что было сделано с северным, то мы будем считать это поводом для войны, террористической атакой и немедленно отреагируем, — цитирует его интервью «РИА Новости».

Орбан не стал конкретизировать, кому было адресовано предупреждение, сказав только, что говорил не о России.

realnoevremya.ru (архив)

Речь идет о трубопроводе, по которому газ поступает из России по южному коридору. Его получают Турция, Болгария, Сербия и Венгрия.

В начале февраля журналист Сеймур Херш указал на виновников подрыва «Северных потоков». Он рассказал, что еще летом прошлого года взрывчатку заложили американские водолазы, а норвежцы привели ее в действие дистанционно. «Реальное время» собрало основные тезисы громкого материала.

В мае глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль заявил, что пока ни одна спецслужба не может дать однозначный ответ, кто виновен в подрыве «Северных потоков». Он добавил, что место диверсии находится на морском дне, что существенно осложняет работу криминалистов.



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Айрат Назипов