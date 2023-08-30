Военные Габона объявили о роспуске институтов власти в стране и закрыли границы

Военные Габона объявили по телевидению об отмене результатов президентских выборов и роспуске институтов власти. Об этом пишет RT.

Представители армии заявили, что покончат с режимом в стране. Также сообщается о стрельбе в Либревиле.

Границы Габона будут закрыты «до дальнейшего уведомления».

realnoevremya.ru (архив)

В ночь с 26 на 27 июля военные Нигера объявили об отстранении с поста президента страны Мохамеда Базума и закрытии границ республики. На этом фоне министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал восстановить конституционный порядок в Нигере.

Сообщалось, что Евросоюз готов ввести санкции против Нигера в поддержку усилий ЭКОВАС по восстановлению демократии. Впрочем, делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) не смогла договориться с мятежниками.

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Айрат Назипов