В Тульской области пресекли попытку атаки БПЛА

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин

В небе над Тульской областью пресекли очередную попытку атаки БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

— Сегодня утром пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Беспилотные летательные аппараты были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Тульской области, — сказано в заявлении.

Накануне Украина запустила два беспилотника в сторону Крыма. Как сообщили в Минобороны России, оба беспилотных летательных аппарата были уничтожены дежурными средствами ПВО.

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Елизавета Пуншева