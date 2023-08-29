Минэкономразвития: спрос на путешествия по России растет и без кэшбэка

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Спрос на путешествия по России растет и без стимулирующих мер, решение о переносе мер государственной поддержки в сфере туризма со спроса на предложение было принято своевременно, считают в Минэкономразвития.



В министерстве подчеркивают, что ключевые показатели отрасли в нынешнем году превысили уровень допандемийного 2019 года:

— Сместили фокус поддержки со спроса на предложение — это было своевременное решение. Программы кэшбэка хорошо сработали в ковид и в начале санкций. Сейчас спрос растет и без стимулирующих мер, — сказано в материалах Минэкономразвития к Стратегической сессии в правительстве РФ.

По данным ведомства, рост числа турпоездок по России составил 17% в первом полугодии 2023 года в сравнении с тем же периодом 2022-го.

realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Отрасль туризма в России ежегодно будет получать порядка 48 млрд рублей из государственного бюджета, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

В Минэкономразвития отметили, что туристической отрасли России к 2030 году потребуется 400 новых сотрудников, учитывая планы по увеличению турпотока. Сейчас в отрасли занят миллион человек.



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Маргарита Головатенко