Туротрасли России к 2030 году потребуется 400 тысяч новых сотрудников

Туристической отрасли России к 2030 году потребуется 400 новых сотрудников, учитывая планы по увеличению турпотока. Сейчас в отрасли занят миллион человек, сказано в материалах Минэкономразвития к стратегической сессии по туризму, прошедшей во вторник в правительстве РФ.



— К 2030 году потребуется еще 400 тысяч. Из них 320 тысяч нужны без специальной квалификации. Это персонал отелей, курортных комплексов. Этот дефицит отрасль закроет, привлекая и обучая студентов, граждан пенсионного возраста, — приводит «Интерфакс» выдержку из документа.

Для ускорения процессов предложено включить в госпрограмму содействия занятости Минтруда корпоративные программы. Отмечается, что это не потребует дополнительных затрат.

— Здесь предлагаем решать вопрос, повышая эффективность трудоустройства. Сейчас только 72% выпускников идут работать по специальности. Будем отправлять студентов на практику уже с 1-2-го курса, с обязательным трудоустройством и выплатой зарплаты, — указали в министерстве.

realnoevremya.ru (архив)

Отрасль туризма в России ежегодно будет получать порядка 48 млрд рублей из государственного бюджета, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.



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Маргарита Головатенко