ФСБ возбудила новое дело против аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Следователи ФСБ России возбудили новое уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности против ранее осужденного аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова, сообщила его адвокат Светлана Сидоркина.



Сегодня следователь предъявил Мифтахову постановление о возбуждении дела по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), его допросили в качестве подозреваемого. Он отказался от дачи показаний, сообщает ТАСС.

Головинский суд Москвы приговорил аспиранта МГУ Азата Мифтахова к 6 годам колонии 18 января 2021 года. Юноше из Нижнекамска инкриминировался поджог двери офиса «Единой России». Его задержали 1 февраля 2019 года в Балашихе по делу об изготовлении взрывчатки, но затем обвинили в хулиганстве. 3 сентября у него истекает срок наказания, назначенного судом в Москве.

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Маргарита Головатенко