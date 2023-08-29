В Казани предприятие выплатило сотрудникам почти 400 тысяч рублей долга по зарплате
В Казани после вмешательства прокуратуры сотрудникам предприятия выплатили почти 400 тысяч рублей долга по зарплате, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
ООО «Северо-Поволжское Объединение» задолжало шести работникам зарплату за февраль 2023 года — в общей сложности сумма долга составила 395 тысяч рублей. В прокуратуру обратилась одна из сотрудниц.
Прокуратура Вахитовского района Казани внесла в адрес руководителя представление об устранении нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. По требованию надзорного ведомства директор предприятия полностью погасил задолженность.
ООО «Тан» в Тюлячинском районе Татарстана выплатило сотрудникам 1,7 млн рублей зарплаты после вмешательства прокуратуры района. Задолженность образовалась за апрель — июнь перед 32 работниками.
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