В Татарстане работникам фирмы выплатили 1,7 млн рублей долга по зарплате

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

ООО «Тан» в Тюлячинском районе Татарстана выплатило сотрудникам 1,7 млн рублей зарплаты после вмешательства прокуратуры района, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



О нарушении трудовых прав работников предприятия стало известно в ходе выездного приема граждан в Большеметескинском сельском поселении.

Установлено, что задолженность образовалась за апрель — июнь перед 32 работниками. Прокуратура внесла руководителю предприятия представление. В результате вмешательства прокуратуры задолженность по заработной плате полностью погашена.

В августе Азнакаевская компания по производству молочной продукции «Милквиль» погасила задолженность перед 19 бывшими сотрудниками. Это произошло после возбуждения уголовного дела по ч. 2 ст. 145.1 УК России — «Невыплата заработной платы».

ООО «Агрофирма «Верхний Услон» в Татарстане выплатила 1,1 млн рублей долга по зарплате после вмешательства прокуратуры. Зарплату за апрель не выплатили 68 работникам.

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Маргарита Головатенко