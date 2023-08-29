За семь месяцев индекс промышленного производства в Татарстане увеличился на 3,8%

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Индекс промышленного производства за январь — июль 2023 года вырос в Татарстане по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 3,8%. Такие данные приводит Татарстанстат.

По сравнению с январем — июлем 2022 года показатель вырос на 5,7% в обрабатывающих производствах, на 2,5% — в энергетическом секторе, на 1,3% — в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений. В сырьевом секторе он увеличился на 1,1%.



На 7,1% в республике за первые семь месяцев этого года выросли объемы генерации электроэнергии. Выработка пара и горячей воды за этот период сократилась по отношению к январю — июлю 2022 года на 1,5%.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Напомним, в июле 2023 года объемы промышленного производства в Татарстане по сравнению с тем же месяцем прошлого года выросли на 3,3%. По отношению в предыдущему месяцу они сократились на 1,4%.

Объемы промпроизводства в Татарстане показали максимальный с начала 2023 года темп роста в июне — по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года они увеличились на 6%. При этом по отношению к маю этого года показатель сократился на 0,2%.



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Татьяна Демина