КАМАЗ возобновил выпуск грузовиков с двигателями экостандарта «Евро-5»

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

ПАО «КАМАЗ» вновь выпускает грузовики, двигатели которых соответствуют экологическому стандарту «Евро-5». Об этом сообщает «РИА Новости».

Ранее санкции вынудили КАМАЗ временно снизить стандарты качества.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов

На более низкие стандарты качества переходил и АвтоВАЗ, однако он сообщил, что уже вернулся к стандарту «Евро-5». Аналогичный ответ дали «Москвич» и «Соллерс» (модели LCV Atlant и Argo).

В 2022 году в России был введен частично упрощенный техрегламент по выпуску автомобилей, исходя из которого до февраля 2024 года в стране могут быть произведены автомобили не ниже класса «Евро-2».

В 2023 году КАМАЗ произвел более 2 тысяч грузовиков серии К5. За первое полугодие отгружено продукции на 165,9 млрд рублей с индексом промышленного производства 129,4%. На предприятии произвели более 21 тысячи грузовиков. Среднесуточный темп производства составил 190 штук.

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Галия Гарифуллина