КАМАЗ произвел более 2 тысяч грузовиков серии К5 в 2023 году

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

ПАО «КАМАЗ» произвело более 2 тысяч тягачей КАМАЗ-54901 за 7 месяцев 2023 года, об этом сообщила замруководителя исполкома Набережных Челнов Наталия Кропотова на аппаратном совещании.



За первое полугодие отгружено продукции на 165,9 млрд рублей с индексом промышленного производства 129,4%. На предприятии произвели более 21 тысячи грузовиков. Среднесуточный темп производства составил 190 штук.

— КАМАЗ не только выдержал все испытания прошедшего года, но и укрепил свои позиции в числе стратегически важных предприятий страны, — рассказала замруководителя исполкома.

По ее словам, компания решила вопросы импортозамещения. На сегодняшний день техника изготавливается из комплектующих как отечественного производства, так и дружественных стран.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов

КАМАЗ планирует удвоить выручку к 2030 году. Продажи тяжелых грузовиков по итогам года ожидаются на уровне 120 тысяч единиц.



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Маргарита Головатенко