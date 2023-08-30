Сегодня в Казани ожидается до +21 градуса

В среду, 30 августа, в Казани ожидается переменная облачность без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +19 до +21 градуса. В целом по Татарстану прогнозируется от +16 до +21°С.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также в Казани ожидается северный, северо-западный ветер порывами 6—11 м/с. Местами они могут усиливаться до 14 м/с.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, до конца августа сохранится прохладная погода — днем температуры воздуха не превысят +21 градуса. В начале сентября потеплеет до +23°С.



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Татьяна Демина