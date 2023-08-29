В Казани временно перекроют проезжую часть по улице Ильича
В Казани на время ограничат движение по улице Ильича. Это связано со строительством наружных тепловых сетей, сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.
С 23.00 2 сентября до 5.00 3 сентября будет полностью закрыт проезд в районе здания №1. Также с 23.00 4 сентября до 5.00 5 сентября полностью закроют проезжую часть вблизи здания №25.
Напомним, с 1 по 29 сентября на участке от дома №145а до дома №149 по улице Юлиуса Фучика полностью закроют местный проезд и частично перекроют проезжую часть. Это связано со строительством второй линии казанского метрополитена.
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комментарии
Молодежь догадается в честь кого улица названа?
В честь сантехника Петра Ильича Василенко, Владимира Ильича Ленина, Леонида Ильича Брежнева и т.д.
Или они даже имён таких не слышали?