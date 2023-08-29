В Казани временно перекроют проезжую часть по улице Ильича

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани на время ограничат движение по улице Ильича. Это связано со строительством наружных тепловых сетей, сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.

С 23.00 2 сентября до 5.00 3 сентября будет полностью закрыт проезд в районе здания №1. Также с 23.00 4 сентября до 5.00 5 сентября полностью закроют проезжую часть вблизи здания №25.

скриншот realnoevremya.ru из google.com/maps

Напомним, с 1 по 29 сентября на участке от дома №145а до дома №149 по улице Юлиуса Фучика полностью закроют местный проезд и частично перекроют проезжую часть. Это связано со строительством второй линии казанского метрополитена.



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Айрат Назипов